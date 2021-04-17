Після зустрічі з Зеленським Макрон написав пост у Twitter українською
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у президента Французької Республіки Еммануеля Макрона у соцмережі з'явився твіт українською мовою. Про це пише УНН.
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“Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим”, — написав Макрон у Twitter.
Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021
Що було раніше
У Парижі 16 квітня відбулася особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Також лідери провели перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті.
Путін не підключався під час переговорів з Макроном та Меркель.
Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Французької Республіки Еммануель Макрон закликали Росію до відведення своїх військ від українського кордону та анексованого Криму.