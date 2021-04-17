Після зустрічі з Зеленським Макрон написав пост у Twitter українською

Цитата

“Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим”, — написав Макрон у Twitter.

Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj

Що було раніше

У Парижі 16 квітня відбулася особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Також лідери провели перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті.

Путін не підключався під час переговорів з Макроном та Меркель.

Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Французької Республіки Еммануель Макрон закликали Росію до відведення своїх військ від українського кордону та анексованого Криму.