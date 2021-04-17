Після зустрічі з Зеленським Макрон написав пост у Twitter українською

ukru
16:31 • 3592 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
10:51 • 61198 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 105824 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 135719 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 176760 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 261092 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 187126 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 179965 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188629 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155349 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 61422 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 82241 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 105938 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 118607 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

10:55 • 59943 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 12372 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 261094 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 205932 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 300616 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 295641 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 24330 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 98536 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 101370 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 98420 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 113428 перегляди
Актуальне
Після зустрічі з Зеленським Макрон написав пост у Twitter українською

Після зустрічі з Зеленським Макрон написав пост у Twitter українською

Київ • УНН

 • 30090 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у президента Французької Республіки Еммануеля Макрона у соцмережі з'явився твіт українською мовою. Про це пише УНН.

Цитата

“Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим”, — написав Макрон у Twitter.

Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021

Що було раніше

У Парижі 16 квітня відбулася особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Також лідери провели перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті.

Путін не підключався під час переговорів з Макроном та Меркель.

Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Французької Республіки Еммануель Макрон закликали Росію до відведення своїх військ від українського кордону та анексованого Криму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами