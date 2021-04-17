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После встречи с Зеленским Макрон написал пост в Twitter на украинском

После встречи с Зеленским Макрон написал пост в Twitter на украинском

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским у президента Французской Республики Эммануэля Макрона в соцсети появился твит на украинском языке. Об этом пишет УНН.

Цитата

“О ситуации в Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, является единственным возможным”, — написал Макрона в Twitter.

По ситуации в Донбассе, вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, является единственно возможным. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021

Что было раньше

В Париже 16 апреля состоялась личная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Также лидеры провели переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в видеоформате.

Путин не подключался во время переговоров с Макрона и Меркель.

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Французской Республики Эммануэль Макрона призвали Россию к отводу своих войск от украинской границы и аннексированного Крыму.

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