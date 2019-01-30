Після землетрусу на польській шахті зникли 8 людей

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КИЇВ. 30 січня. УНН. На мідному руднику "Рудна" в Польковіце на південному заході Польщі відзначені сильні підземні поштовхи. Постраждали 12 осіб, ще 8 шахтарів розшукують рятувальники. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

"Доля 8 шахтарів невідома. На глибині 770 метрів під землею їх шукають 12 рятувальників. Основну складність становить доступ до місць, де працівники перебували в момент землетрусу. У цей момент під землею знаходилися 32 шахтарі. Сім госпіталізовані, ще п'ять направлено до лікарень. Їхнє життя в безпеці", - повідомив директор шахти Марек Свидер.

Відзначається, що землетрус за силою дорівнював 4,8 бала за шкалою Ріхтера.

Як повідомляв УНН, на заході Колумбії стався землетрус магнітудою 5,5.

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