Після землетрусу на польській шахті зникли 8 людей

"Доля 8 шахтарів невідома. На глибині 770 метрів під землею їх шукають 12 рятувальників. Основну складність становить доступ до місць, де працівники перебували в момент землетрусу. У цей момент під землею знаходилися 32 шахтарі. Сім госпіталізовані, ще п'ять направлено до лікарень. Їхнє життя в безпеці", - повідомив директор шахти Марек Свидер.

Відзначається, що землетрус за силою дорівнював 4,8 бала за шкалою Ріхтера.

Як повідомляв УНН, на заході Колумбії стався землетрус магнітудою 5,5.