На западе Колумбии произошло мощное землетрясение
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали на территории департамента Толима, что на западе Колумбии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).
Подземные толчки зафиксированы в районе муниципалитета Планадас, что находится в провинции Сур.
Очаг землетрясения залегал на глубине 14,9 километров.
Угрозы цунами нет. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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Ранее в среду индонезийском районе Западная Сумба произошли два землетрясения магнитудой 6,2 и 6,7.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 9,1, произошедшего в Индонезии 26 декабря 2004, и последовавшего за ним цунами в странах Тихоокеанского огненного кольца погибло более 230 тысяч человек.
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Напомним, землетрясение у берегов Чили унес жизни двух человек.
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