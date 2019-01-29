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На заході Колумбії стався потужний землетрус

На заході Колумбії стався потужний землетрус

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 січня. УНН. Землетрус магнітудою 5,5 зафіксували на території департаменту Толіма, що на заході Колумбії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Геологічну службу США (USGS).

Підземні поштовхи зафіксовані у районі муніципалітету Планадас, що знаходиться в провінції Сур.

Осередок землетрусу залягав на глибині 14,9 кілометрів.

Загрози цунамі немає. Інформації про жертви і руйнування не надходило.

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Раніше в середу індонезійському районі Західна Сумба сталися два землетруси магнітудою 6,2 і 6,7.

Нагадаємо, в результаті землетрусу магнітудою 9,1, що стався в Індонезії 26 грудня 2004 року, і наступного за ним цунамі в країнах Тихоокеанського вогняного кільця загинуло понад 230 тисяч осіб.

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Нагадаємо, землетрус біля берегів Чилі забрав життя двох людей.

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