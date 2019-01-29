На заході Колумбії стався потужний землетрус
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Землетрус магнітудою 5,5 зафіксували на території департаменту Толіма, що на заході Колумбії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Геологічну службу США (USGS).
Підземні поштовхи зафіксовані у районі муніципалітету Планадас, що знаходиться в провінції Сур.
Осередок землетрусу залягав на глибині 14,9 кілометрів.
Загрози цунамі немає. Інформації про жертви і руйнування не надходило.
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Раніше в середу індонезійському районі Західна Сумба сталися два землетруси магнітудою 6,2 і 6,7.
Нагадаємо, в результаті землетрусу магнітудою 9,1, що стався в Індонезії 26 грудня 2004 року, і наступного за ним цунамі в країнах Тихоокеанського вогняного кільця загинуло понад 230 тисяч осіб.
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Нагадаємо, землетрус біля берегів Чилі забрав життя двох людей.
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