После землетрясения на польской шахте пропали 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. На медном руднике “Рудна” в Польковице на юго-западе Польши отмечены сильные подземные толчки. Пострадали 12 человек, ещё 8 шахтёров разыскивают спасатели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
“Судьба 8 шахтеров неизвестна. На глубине 770 метров под землей их ищут 12 спасателей. Основную трудность составляет доступ к местам, где работники находились в момент землетрясения. В этот момент под землей находились 32 шахтера. Семь госпитализированы, еще пять направлены в больницы. Их жизнь в безопасности”, — сообщил директор шахты Марек Свідер.
Отмечается, что землетрясение по силе равнялось 4,8 балла по шкале Рихтера.
Как сообщал УНН, на западе Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,5.