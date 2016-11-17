Після снігопаду проїзд ускладнено лише до одного населеного пункту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Після снігопаду проїзд ускладнено до одного населеного пункту - села Джурків на Прикарпатті, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
За інформацією Укравтодору, проїзд на автодорогах країни забезпечено. Продовжуються роботи з розчищення доріг на повну ширину проїзду.
"Станом на 7 годину 17 листопада залишається ускладнений проїзд до 1 населеного пункту Івано-Франківської області (с.Джурків Коломийського р-ну). Всього через непогоду було ускладнено проїзд до 196 населених пунктів у 4 областях", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що протягом доби підрозділи ДСНС залучалися 34 рази для надання допомоги через несприятливі погодні умови.
"З початку негоди підрозділами ДСНС було вивільнено із снігових заметів близько 3 тис. 188 автомобілів, у яких перебувало 8 тис. 634 особи. Важкою інженерною технікою ДСНС розчищено близько 889 км доріг", - додали у відомстві.
У всіх областях координацію заходів здійснюють регіональні штаби з ліквідації негативних наслідків складних погодних умов.