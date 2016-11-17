После снегопада проезд затруднен только в направлении одного населенного пункта
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. После снегопада проезд затруднен в направлении одного населенного пункта - села Джуркив на Прикарпатье, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Украины.
По информации Укравтодора, проезд на автодорогах страны обеспечен. Продолжаются работы по расчистке дорог на всю ширину проезда.
"По состоянию на 7:00 17 ноября остается затруднен проезд в направлении 1 населенного пункта Ивано-Франковской области (с.Джуркив Коломыйского р-на). Всего из-за непогоды был осложнен проезд в направлении 196 населенных пунктов в 4 областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток подразделения ГосЧС привлекались 34 раза для оказания помощи из-за неблагоприятных погодных условий.
"С начала непогоды подразделения ГосЧС высвободили из снежных заносов около 3 тыс. 188 автомобилей, в которых находилось 8 тыс. 634 человека. Тяжелой инженерной техникой ГосЧС расчищено около 889 км дорог", - добавили в ведомстве.
Во всех областях координацию мероприятий осуществляют региональные штабы по ликвидации негативных последствий сложных погодных условий.