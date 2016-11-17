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После снегопада проезд затруднен только в направлении одного населенного пункта

После снегопада проезд затруднен только в направлении одного населенного пункта

Киев • УНН

 • 7510 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. После снегопада проезд затруднен в направлении одного населенного пункта - села Джуркив на Прикарпатье, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС Украины.

По информации Укравтодора, проезд на автодорогах страны обеспечен. Продолжаются работы по расчистке дорог на всю ширину проезда.

"По состоянию на 7:00 17 ноября остается затруднен проезд в направлении 1 населенного пункта Ивано-Франковской области (с.Джуркив Коломыйского р-на). Всего из-за непогоды был осложнен проезд в направлении 196 населенных пунктов в 4 областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток подразделения ГосЧС привлекались 34 раза для оказания помощи из-за неблагоприятных погодных условий.

"С начала непогоды подразделения ГосЧС высвободили из снежных заносов около 3 тыс. 188 автомобилей, в которых находилось 8 тыс. 634 человека. Тяжелой инженерной техникой ГосЧС расчищено около 889 км дорог", - добавили в ведомстве.

Во всех областях координацию мероприятий осуществляют региональные штабы по ликвидации негативных последствий сложных погодных условий.

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