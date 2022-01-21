Після “програшу” в Київраді “слуги народу” вдалися до брудних маніпуляцій - Сюмар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Після того, як 20 січня Київська міська рада більшістю голосів підтримала звернення до Верховної Ради, Офісу президента та Офісу генпрокурора щодо недопущення політичного переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка та інших опозиційних політиків, провладна партія “Слуга народу” вдалася до брудних маніпуляцій. Про це на своїй сторінці у Facebook написала народна депутатка України від партії “Європейська Солідарність” Вікторія Сюмар, передає УНН.
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“Прикро, що влада і ціла владна партія „слуг народу“ — дрібні „фейкомети“... Ще більш прикро, коли фейк і відверту маніпуляцію запускає дружина міністра закордонних справ Женя Кулеба (лідерка київської команди партії „Слуга народу“ — ред.)”, — зазначила депутатка Верховної Ради.
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За словами Вікторії Сюмар, представники партії “Слуга народу” та провладні коментатори у соцмережах “перекрутили” її слова під час виступу у Київраді, звинувативши у “обміні голосування за звернення проти політичних переслідувань” на забудову столичного екопарку “Осокорки”. Народна депутатка наголосила, що “Європейська Солідарність”, навпаки, жодним чином не збиралася розмінюватися підтримкою звернення на забудову Екопарку Осокорки. За її словами, до цього вдалися представники фракції “Батьківщини” у Київраді, “яка хоче забудувати парк і тільки в обмін на підтримку цього рішення (звернення про політичні переслідування — ред.) дає голоси”.
Вікторія Сюмар вважає, що “торгуватися такими речами в ціннісних питаннях — неправильно”. “Ви вважаєте інакше, Женю? Це не політика. За такими дрібними маніпуляціями ви відверто втрачаєте совість і гідність. Прикро”, — написала народна депутатка.
Нагадаємо, що фракція партії “Європейська Солідарність” у Київраді послідовно виступає проти забудови території екопарку “Осокорки”, на місця якого планують звести 25 багатоповерхівок. Зокрема, депутат від “ЄС” Олександр Супрун наголошував, що територію цієї зеленої зони можна назвати “кондиціонером” прилеглих територій житлових масивів. Крім того, екопарк розташований поруч із сміттєспалювальним заводом “Енергія”, станцією теплопостачання “Позняки” і Бортницькою станцією аерації, і він суттєво зменшує негативний вплив цих об’єктів на екологічний стан Дарницького району столиці.