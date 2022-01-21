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После "проигрыша" в Киевсовете "слуги народа" прибегли к грязным манипуляциям - Сюмар

После "проигрыша" в Киевсовете "слуги народа" прибегли к грязным манипуляциям - Сюмар

Киев • УНН

 • 45479 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. После того, как 20 января Киевский городской совет большинством голосов поддержал обращение к Верховной Раде, Офису президента и Офису генпрокурора относительно недопущения политического преследования пятого президента Украины Петра Порошенко и других оппозиционных политиков, провластная партия “Слуга народа” прибегла к грязным манипуляциям. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Украины от партии “Европейская Солидарность” Виктория Сюмар, передает УНН.

Цитата

“Обидно, что власть и целая партия власти “слуга народа" — мелкие “фейкометы". Еще более обидно, когда фейк и откровенную манипуляцию запускает жена министра иностранных дел Женя Кулеба (лидер киевской команды партии „Слуга народа“ — ред.)”, — отметила депутат Верховной Рады.

Детали

По словам Виктории Сюмар, представители партии “Слуга народа” и провластные комментаторы в соцсетях “исказили” ее слова во время выступления в Киевсовете, обвинив в “обмене голосования за обращение против политических преследований” на застройку столичного экопарка “Осокорки”. Народный депутат подчеркнула, что “Европейская Солидарность”, напротив, никоим образом не собиралась размениваться поддержкой обращения на застройку Экопарка Осокорки. По ее словам, к этому прибегли представители фракции “Батькивщина” в Киевсовете, “которая хочет застроить парк и только в обмен на поддержку этого решения (обращения о политических преследованиях — ред.) дает голоса”.

Виктория Сюмар считает, что “торговаться такими вещами в ценностных вопросах — неправильно”. "Вы считаете иначе, Женя? Это не политика. За такими мелкими манипуляциями вы откровенно теряете совесть и достоинство. Обидно", - написала народная депутатка.

Напомним, что фракция партии “Европейская Солидарность” в Киевсовете последовательно выступает против застройки территории экопарка “Осокорки”, на месте которого планируют возвести 25 многоэтажек. В частности, депутат от "ЕС" Александр Супрун отмечал, что территорию этой зеленой зоны можно назвать "кондиционером" прилегающих территорий жилых массивов. Кроме того, экопарк расположен рядом с мусоросжигательным заводом “Энергия”, станцией теплоснабжения “Позняки” и Бортнической станцией аэрации, и он существенно уменьшает негативное влияние этих объектов на экологическое состояние Дарницкого района столицы.

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