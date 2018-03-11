Після поразки комуністів на виборах в Індії повалили пам'ятник Леніну
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. В індійському місті Белонія, штат Трипура, натовп повалив статую Леніна. Це сталося за два дні після перемоги народної партії BJP на виборах до Законодавчих зборів штату, передає УНН з посиланням на India Today.
Пам’ятник Іллічу повалили за допомогою екскаватора під вигуки традиційного індійського гасла "Bharat Mata Ki Jai", що перекладається як "Слався, Батьківщино-мати!" – пише видання.
Як повідомляється, статую встановили на честь 21-річчя правління Компартії Індії у штаті Трипура 5 років тому.
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Вибори до Законодавчих зборів штату Трипура відбулися 18 лютого 2018 року. 3 березня рахували результати. Перемогу здобули Народна партія Індії (Bharatiya Janata Party) та Фронт корінних народів Трипури (Іndigenous Peoples Front of Tripura), поклавши край 25-літньому правлінню Комуністичної (марксистської) партії Індії.