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Після поразки комуністів на виборах в Індії повалили пам'ятник Леніну

Київ • УНН

 • 9383 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. В індійському місті Белонія, штат Трипура, натовп повалив статую Леніна. Це сталося за два дні після перемоги народної партії BJP на виборах до Законодавчих зборів штату, передає УНН з посиланням на India Today.

Пам’ятник Іллічу повалили за допомогою екскаватора під вигуки традиційного індійського гасла "Bharat Mata Ki Jai", що перекладається як "Слався, Батьківщино-мати!" – пише видання.

Як повідомляється, статую встановили на честь 21-річчя правління Компартії Індії у штаті Трипура 5 років тому.

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Вибори до Законодавчих зборів штату Трипура відбулися 18 лютого 2018 року. 3 березня рахували результати. Перемогу здобули Народна партія Індії (Bharatiya Janata Party) та Фронт корінних народів Трипури (Іndigenous Peoples Front of Tripura), поклавши край 25-літньому правлінню Комуністичної (марксистської) партії Індії.

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