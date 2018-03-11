После поражения коммунистов на выборах в Индии повалили памятник Ленину

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 36623 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 52483 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 56030 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101680 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 92468 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103637 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110650 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116981 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122490 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133884 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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После поражения коммунистов на выборах в Индии повалили памятник Ленину

После поражения коммунистов на выборах в Индии повалили памятник Ленину

Киев  •  УНН

 • 9383 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В индийском городе Белония, штат Трипура, толпа повалила статую Ленина. Это произошло через два дня после победы народной партии BJP на выборах в Законодательное собрание штата, передает УНН со ссылкой на India Today.

Памятник Ильичу повалили с помощью экскаватора под возгласы традиционного индийского лозунги "Bharat Mata Ki Jai", что переводится как "Славься, Родина-мать!" - пишет издание.

Как сообщается, памятник установили в честь 21-летия правления Компартии Индии в штате Трипура 5 лет назад.

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Выборы в Законодательное собрание штата Трипура состоялись 18 февраля 2018. 3 марта считали результаты. Победу одержали Народная партия Индии (Bharatiya Janata Party) и Фронт коренных народов Трипуры (Иndigenous Peoples Front of Tripura), положив конец 25-летнему правлению Коммунистической (марксистской) партии Индии.

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