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Після евакуаційного рейсу в США померло 9-місячне немовля

Після евакуаційного рейсу в США померло 9-місячне немовля

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Під час евакуаційного рейсу у Філадельфію в США 9-місячній афганській дівчинці стало зле. Згодом у лікарні, у середу ввечері, вона померла. Про це повідомляє УНН за даними ABC News.

Деталі

За словами офіційного представника міністерства оборони країни, підполковника Кріса Мітчелла, дівчинка прибула зі своєю сім'єю з авіабази Рамштайн у Німеччині після того, як їх евакуйовали з Афганістану.

За даними митно-прикордонної служби, під час польоту дитині стало зле, їй надали невідкладну медичну допомогу. 

Екіпаж військово-транспортного літака C-17, який перевозив евакуйованих, викликав бригаду швидкої допомоги в аеропорт Філадельфії. Коли літак приземлився, немовля було непритомним.

Медичні працівники й перекладач зустріли літак після прибуття й доправили дівчинку з батьком у місцеву дитячу лікарню, у якій вона згодом померла.

Наразі офіс судово-медичної експертизи Філадельфії розслідує причину смерті 9-місячної дівчинки. Це перший відомий випадок смерті евакуйованого після "панічної" евакуації з Кабула, внаслідок якої загинуло щонайменше 40 людей.

Нагадаємо

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом кількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Західні країни евакуювали з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США з середини серпня вивезли понад 116 тисяч людей.

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