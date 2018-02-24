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Після демонтажу МАФів на Майдані відкрився доступ до мозаїк на стінах

Після демонтажу МАФів на Майдані відкрився доступ до мозаїк на стінах

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Після демонтажу МАФів, на Майдані Незалежності знову можна побачити мозаїки, якими оформлені стіни в підземному переході. Про це повідомляє УНН з посиланням на київський міський журнал “Хмарочос”.

Мозаїка була створена у 1968 році. Ескізи для неї розробляв Олександр Ворона, мозаїчними роботами керував Юрій Ільченко, кераміку підготував керівник керамічної майстерні Художнього фонду Афанасій Редько.

Як розповідає Ворона у своїх мемуарах, на створення ескізів та мозаїки у працівників було лише чотири місяці. Мозаїку повинні були створити до Жовтневих свят.

Також з 1 березня цього року розпочнуться ремонтні роботи на території переходу.

Як повідомляв УНН, у підземному переході на Майдані Незалежності працівники комунальних служб почали демонтувати частину МАФів.

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