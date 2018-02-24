После демонтажа МАФов на Майдане открылся доступ к мозаикам на стенах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. После демонтажа МАФов на Майдане Независимости снова можно увидеть мозаики, которыми оформлены стены в подземном переходе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевский городской журнал “Хмарочос”.
Мозаика была создана в 1968 году. Эскизы для нее разрабатывал Александр Ворона, мозаичными работами руководил Юрий Ильченко, керамику подготовил руководитель керамической мастерской Художественного фонда Афанасий Редько.
Как рассказывает Ворона в своих мемуарах, на создание эскизов и мозаики у работников было всего четыре месяца. Мозаику должны были создать до Октябрьских праздников.
Также с 1 марта этого года начнутся ремонтные работы на территории перехода.
Как сообщал УНН, в подземном переходе на Майдане Независимости работники коммунальных служб начали демонтировать часть МАФов.