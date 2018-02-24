После демонтажа МАФов на Майдане открылся доступ к мозаикам на стенах

Мозаика была создана в 1968 году. Эскизы для нее разрабатывал Александр Ворона, мозаичными работами руководил Юрий Ильченко, керамику подготовил руководитель керамической мастерской Художественного фонда Афанасий Редько.

Как рассказывает Ворона в своих мемуарах, на создание эскизов и мозаики у работников было всего четыре месяца. Мозаику должны были создать до Октябрьских праздников.

Также с 1 марта этого года начнутся ремонтные работы на территории перехода.

Как сообщал УНН, в подземном переходе на Майдане Независимости работники коммунальных служб начали демонтировать часть МАФов.