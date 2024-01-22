Після заяви про випробування ядерного підводного дрона: США посилили спостереження за КНДР
Київ • УНН
США запустили розвідувальний літак для спостереження за Північною Кореєю після того, як вона заявила про випробування підводного ядерного дрона.
США запустили розвідувальний літак, аби стежити за Північною Кореєю, після заяв Пхеньяна про випробування підводного ядерного дрона. Про це повідомляє Yonhap, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що літак RC-135W Rivet Joint Військово-повітряних сил США був помічений у небі над містом Інчхон, на захід від Сеула, над сусідніми провінціями Кьонгі, Канвон, а також східним та західним узбережжям, показали дані численних систем відстеження польотів.
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За словами джерел, розгортання новітнього розвідувального літака Сполученими Штатами є частиною регулярних операцій зі збору розвідувальної інформації, але розкриття великих маршрутів польотів може бути спрямовано на посилення тиску на Пхеньян.
Це вже третій відомий політ розвідувального літака США цього року, до цього вони були зафіксовані 4 і 17 січня у внутрішньому авіапросторі Південної Кореї.
Доповнення
RC-135W був відправлений через три дні після того, як Північна Корея заявила про проведення випробування підводного ядерного дрона Haeli-5-23 у Східному морі.
Нагадаємо
Минулого тижня, 19 січня міністерство оборони Північної Кореї заявило про випробовування підводної системи ядерної зброї, яка нині перебуває у розробці, у відповідь на останні спільні морські навчання за участю Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії.