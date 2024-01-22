После заявления об испытании ядерного подводного дрона: США усилили наблюдение за КНДР

США запустили разведывательный самолет, чтобы следить за Северной Кореей, после заявлений Пхеньяна об испытании подводного ядерного дрона. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.

Детали

Отмечается, что самолет RC-135W Rivet Joint Военно-воздушных сил США был замечен в небе над городом Инчхон, к западу от Сеула, над соседними провинциями Кёнги, Канвон, а также восточным и западным побережьем, показали данные многочисленных систем отслеживания полетов.

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По словам источников, развертывание новейшего разведывательного самолета Соединенными Штатами является частью регулярных операций по сбору разведывательной информации, но раскрытие обширных маршрутов полетов может быть направлено на усиление давления на Пхеньян.

Это уже третий известный полет разведывательного самолета США в этом году, до этого они были зафиксированы 4 и 17 января во внутреннем авиапространстве Южной Кореи.

Дополнение

RC-135W был отправлен через три дня после того, как Северная Корея заявила о проведении испытания подводного ядерного дрона Haeli-5-23 в Восточном море.

Напомним

На прошлой неделе, 19 января министерство обороны Северной Кореи заявило о испытаниях подводной системы ядерного оружия, которая сейчас находится в разработке, в ответ на последние совместные морские учения с участием Южной Кореи, Соединенных Штатов и Японии.