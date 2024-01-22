После заявления об испытании ядерного подводного дрона: США усилили наблюдение за КНДР
США запустили разведывательный самолет для наблюдения за Северной Кореей после того, как она заявила об испытании подводного ядерного дрона.
Авиационное управление США призывает проверить старые Boeing 737 после инцидента с частью кабины самолета, которая откололась во время полета
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) призывает авиакомпании проверять самолеты Boeing 737-900ER после инцидента, в котором во время полета отпала часть кабины пилотов.
В МИД Украины прокомментировали заявление премьера Фицо относительно компромисса с рф: "Без безопасности в Украине, не будет безопасности в Словакии"
Министерство иностранных дел Украины заявляет, что не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе, если не будет безопасности в Украине. Такое заявление было сделано в ответ на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо, чтобы Украина пошла на компромисс, передав часть своей территории россии.
Два российских ракетоносителя до 16 "Калибров" остаются в Черном море - Силы обороны Юга
Два российских ракетоносителя до 16 ракет "Калибр", остаются в Черном море, в то время как один корабль несет боевое дежурство в Азовском море, сообщают Силы обороны Юга.
В кремле ничего не знают о планах Трампа по "быстрому завершению" войны в Украине
В кремле заявили, что непонятно, как экс-президент США Трамп может быстро решить российско-украинскую войну, несмотря на его предвыборные обещания.
Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
Результаты вскрытия не позволили установить причину смерти бывшего заместителя Генерального прокурора Украины Ольги Колинько и ее дочери. Были назначены дополнительные экспертизы, результаты которых ожидаются.
"Наше единство - наше оружие": Залужный обратился к украинцам по случаю Дня Соборности
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный по случаю Дня Соборности подчеркнул решающую роль единства в борьбе страны за независимость и свободу.
В управление АРМА переданы корпоративные права украинских бизнесов, связанных с РФ, на более 22 млрд грн
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) с начала войны обеспечило защиту корпоративных прав предприятий, связанных с Россией, на сумму более 22 миллиардов гривен. Аресты происходят в рамках расследований в отношении корпораций, которые опосредованно или непосредственно связаны с российскими гражданами, и уже конфисковано активов на сумму почти 6 миллиардов гривен.
Кулеба призвал министров стран ЕС предоставить Украине больше оружия и конфисковать активы рф
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал министров стран ЕС увеличить поставки оружия, утвердить долгосрочную программу поддержки, конфисковать российские активы и прервать поставки в россию критических компонентов.
россияне сбросили два КАБа на Херсонскую область, попали по дому и территории монастыря - ОВА
Российские войска нанесли удар из авиации по селу в Херсонской области, попав в жилой дом и территорию монастыря, сообщает Херсонская областная военная администрация. О пострадавших не сообщается.