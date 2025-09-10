Після трьох років тиску та погроз: 20-річного українця врятували з окупації

$41.120.13
Ексклюзив
12:25 • 1462 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 6718 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 23936 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 39797 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору ПольщіVideo
Ексклюзив
08:33 • 35899 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 25342 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
10 вересня, 06:41 • 30783 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
10 вересня, 06:30 • 21873 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 47961 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 97675 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети10 вересня, 03:12 • 60650 перегляди
На Житомирщині після масованої атаки рф є загиблий та поранений10 вересня, 05:17 • 24343 перегляди
У Польщі знайшли перший зі збитих російських БПЛА, що порушили повітряний простір країниPhoto10 вересня, 06:04 • 30480 перегляди
Трампа запитали про російські дрони над Польщею: він відповів одним словомVideo07:17 • 26264 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку09:29 • 16647 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10:41 • 23945 перегляди
"Нам просто вимкнули рубільник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
Ексклюзив
08:33 • 35903 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 97677 перегляди
Дональд Туск
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 65284 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 59997 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 56794 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 125506 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 80368 перегляди
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
TikTok
Мі-8
Facebook

Після трьох років тиску та погроз: 20-річного українця врятували з окупації

Київ • УНН

 • 202 перегляди

20-річного українця вивезли з тимчасово окупованої території. Він перебував під тиском окупантів, які примушували оформлювати російські документи та погрожували родині.

Після трьох років тиску та погроз: 20-річного українця врятували з окупації

З тимчасово окупованої території вдалося вивезти 20-річного українця, який понад три роки жив під тиском окупантів та погрозами родині. Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 20-річного юнака з тимчасово окупованої території. Він провів понад три роки під постійним тиском в окупації. Окупанти примушували оформлювати російські документи та погрожували родині 

- йдеться у дописі.

Зазначається, що він послідував за прикладом сестри, якій вдалося раніше вирватися на вільну територію. Наразі хлопець уже в безпеці, поруч із рідними й отримує необхідну допомогу та підтримку в Україні.

Україна повернула 14-річну дівчину після трьох років перебування в окупації09.09.25, 11:30 • 3820 переглядiв

Альона Уткіна

СуспільствоВійна в Україні
благодійність
Офіс Президента України
Андрій Єрмак
Україна