Після трьох років тиску та погроз: 20-річного українця врятували з окупації
Київ • УНН
20-річного українця вивезли з тимчасово окупованої території. Він перебував під тиском окупантів, які примушували оформлювати російські документи та погрожували родині.
З тимчасово окупованої території вдалося вивезти 20-річного українця, який понад три роки жив під тиском окупантів та погрозами родині. Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає УНН.
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 20-річного юнака з тимчасово окупованої території. Він провів понад три роки під постійним тиском в окупації. Окупанти примушували оформлювати російські документи та погрожували родині
Зазначається, що він послідував за прикладом сестри, якій вдалося раніше вирватися на вільну територію. Наразі хлопець уже в безпеці, поруч із рідними й отримує необхідну допомогу та підтримку в Україні.
