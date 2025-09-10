После трех лет давления и угроз: 20-летнего украинца спасли из оккупации

$41.120.13
48.290.09
ukenru
Эксклюзив
12:25 • 1212 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
12:10 • 6276 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10:41 • 23171 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
08:44 • 38676 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Эксклюзив
08:33 • 35077 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
07:09 • 24928 просмотра
«Нет оснований для паники» — Туск о российских дронах в Польше
10 сентября, 06:41 • 30435 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
10 сентября, 06:30 • 21722 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
10 сентября, 01:02 • 47830 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 97265 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
47%
756мм
Популярные новости
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты10 сентября, 03:12 • 60139 просмотра
На Житомирщине после массированной атаки РФ есть погибший и раненый10 сентября, 05:17 • 23848 просмотра
В Польше нашли первый из сбитых российских БПЛА, нарушивших воздушное пространство страныPhoto10 сентября, 06:04 • 29985 просмотра
Трампа спросили о российских дронах над Польшей: он ответил одним словомVideo07:17 • 25700 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 16115 просмотра
публикации
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
Эксклюзив
10:41 • 23192 просмотра
"Нам просто выключили рубильник": соучредительница "Конкорда" Юлия Соседка рассказала, как Нацбанк решил вывести банк с рынка09:29 • 16448 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo08:44 • 38701 просмотра
российские дроны пересекли польскую границу: эксперт прогнозирует новую волну ИПСО со стороны рф
Эксклюзив
08:33 • 35096 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32 • 97276 просмотра
Актуальные люди
Дональд Туск
Урсула фон дер Ляйен
Марк Рютте
Дональд Трамп
Александр Бильчук
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 64952 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 59695 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 56514 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 125233 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 80104 просмотра
Актуальное
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot
ТикТок
Ми-8
Facebook

После трех лет давления и угроз: 20-летнего украинца спасли из оккупации

Киев • УНН

 • 112 просмотра

20-летнего украинца вывезли с временно оккупированной территории. Он находился под давлением оккупантов, которые принуждали оформлять российские документы и угрожали семье.

После трех лет давления и угроз: 20-летнего украинца спасли из оккупации

С временно оккупированной территории удалось вывезти 20-летнего украинца, который более трех лет жил под давлением оккупантов и угрозами семье. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти 20-летнего юношу с временно оккупированной территории. Он провел более трех лет под постоянным давлением в оккупации. Оккупанты принуждали оформлять российские документы и угрожали семье 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что он последовал примеру сестры, которой удалось ранее вырваться на свободную территорию. Сейчас парень уже в безопасности, рядом с родными и получает необходимую помощь и поддержку в Украине.

Украина вернула 14-летнюю девушку после трех лет пребывания в оккупации09.09.25, 11:30 • 3816 просмотров

Алена Уткина

ОбществоВойна в Украине
благотворительность
Офис Президента Украины
Андрій Єрмак
Украина