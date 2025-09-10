После трех лет давления и угроз: 20-летнего украинца спасли из оккупации
Киев • УНН
20-летнего украинца вывезли с временно оккупированной территории. Он находился под давлением оккупантов, которые принуждали оформлять российские документы и угрожали семье.
С временно оккупированной территории удалось вывезти 20-летнего украинца, который более трех лет жил под давлением оккупантов и угрозами семье. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти 20-летнего юношу с временно оккупированной территории. Он провел более трех лет под постоянным давлением в оккупации. Оккупанты принуждали оформлять российские документы и угрожали семье
Отмечается, что он последовал примеру сестры, которой удалось ранее вырваться на свободную территорию. Сейчас парень уже в безопасности, рядом с родными и получает необходимую помощь и поддержку в Украине.
