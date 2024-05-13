Після атак безпілотників російського НПЗ у калузькій області стався витік 5 тонн нафти
Київ • УНН
Після атак безпілотника на нафтопереробний завод у калузькій області сталася пожежа, що пошкодила нафтопровід і стався розлив 5 тонн нафти.
Витік 5 тонн нафти стався на нафтопроводі в калузькій області після атаки БПЛА на НПЗ "пєрвий завод". Про це УНН пише з посиланням на телеграм-канал Астра.
Деталі
Після того, як НПЗ у селищі полотняний завод був атакований безпілотниками, там сталася пожежа - загорілися цистерни з паливом. За даними телеграм-каналу, внаслідок пожежі пошкодження отримав нафтопровід, що призвело до розливу 5 тонн нафти.
Повідомлень про постраждалих не надходило.
Нагадаємо
У ніч на 10 травня унаслідок операції Головного управління розвідки був атакуваний НПЗ у калузькій області рф. Як повідомляли джерела, об'єкт атакували кілька дронів-камікадзе. У місці влучання БПЛА почалася сильна пожежа, вогонь охопив ємності з дизельним паливом і мазутом.
З'явилося відео атаки безпілотника в липецькій області, де горить підстанція13.05.24, 11:17 • 22014 переглядiв