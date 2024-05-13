После атак беспилотников российского НПЗ в калужской области произошла утечка 5 тонн нефти

Утечка 5 тонн нефти произошла на нефтепроводе в калужской области после атаки БПЛА на НПЗ "Первый завод". Об этом УНН пишет со ссылкой на телеграм-канал Астра.

Детали

После того, как НПЗ в поселке Полотняный завод был атакован беспилотниками, там произошел пожар - загорелись цистерны с топливом. По данным телеграм-канала, в результате пожара повреждения получил нефтепровод, что привело к разливу 5 тонн нефти.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним,

В ночь на 10 мая в результате операции Главного управления разведки был атакован НПЗ в калужской области рф. Как сообщали источники, объект атаковали несколько дронов-камикадзе. В месте попадания БПЛА начался сильный пожар, огонь охватил емкости с дизельным топливом и мазутом.

Появилось видео атаки беспилотника в липецкой области, где горит подстанция