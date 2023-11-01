Пішов з життя український спортивний журналіст Артем Франков
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Помер український спортивний журналіст Артем Франков. Його серце зупинилось у лікарні, де він перебував після другого інсульту. Про це пише заступник головного редактора Андрій Шахов у Facebook, передає УНН.
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"Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашого хрещеного. Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все", - написав Шахов.
Артему Франкову було 53 роки. Журналіст перебував у реанімації через другий інсульт.
"Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем", - додав Шахов.
Довідково
Артем Франков був головним редактором спортивного журналу "Футбол" у 1997 - 2022 роки. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну видання перейшло в онлайн-формат та почало називатись "Футбол - війна".