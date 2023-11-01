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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Ушел из жизни украинский спортивный журналист Артем Франков

Киев • УНН

 • 207784 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Умер украинский спортивный журналист Артем Франков. Его сердце остановилось в больнице, где он находился после второго инсульта. Об этом пишет заместитель главного редактора Андрей Шахов в Facebook, передает УНН.

Ушел из жизни украинский спортивный журналист Артем Франков

Цитата 

"Поздно вечером перестало биться сердце легендарного Артема Франкова. Нашего крестного. Горжусь и благодарю за каждую встречу, за каждый разговор и совет. За все", - написал Шахов.

Артему Франкову было 53 года. Журналист находился в реанимации из-за второго инсульта.

"Вы навсегда останетесь родным человеком. Светлая память, дядя Артем", - добавил Шахов.

Справочно 

Артем Франков был главным редактором спортивного журнала "Футбол" в 1997 - 2022 годы. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину издание перешло в онлайн-формат и начало называться "Футбол - война".

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