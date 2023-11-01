Ушел из жизни украинский спортивный журналист Артем Франков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Умер украинский спортивный журналист Артем Франков. Его сердце остановилось в больнице, где он находился после второго инсульта. Об этом пишет заместитель главного редактора Андрей Шахов в Facebook, передает УНН.
Цитата
"Поздно вечером перестало биться сердце легендарного Артема Франкова. Нашего крестного. Горжусь и благодарю за каждую встречу, за каждый разговор и совет. За все", - написал Шахов.
Артему Франкову было 53 года. Журналист находился в реанимации из-за второго инсульта.
"Вы навсегда останетесь родным человеком. Светлая память, дядя Артем", - добавил Шахов.
Справочно
Артем Франков был главным редактором спортивного журнала "Футбол" в 1997 - 2022 годы. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину издание перешло в онлайн-формат и начало называться "Футбол - война".