Пілот винищувача ВПС Канади загинув в результаті аварії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Пілот літака, що розбився в центральній частині країни винищувачі ВПС Канади загинув, повідомляють канадські військові, передає УНН з посиланням на ВВС.
“Із жалем ми можемо підтвердити, що пілот не вижив”, — повідомляє ВВС Канади в офіційному Twitter.
За даними військових, буде розпочато розслідування події.
У понеділок винищувач ВПС Канади CF-18 зазнав аварії неподалік від району Колд-Лейк, який є частиною території авіабази канадських військово-повітряних сил, розташованої на кордоні між штатами Альберта і Саскачеван.
Як повідомляв УНН, українська авіакомпанія МАУ повідомляє про проблеми з кількома своїми рейсами у вівторок ввечері.