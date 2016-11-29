Пілот винищувача ВПС Канади загинув в результаті аварії

“Із жалем ми можемо підтвердити, що пілот не вижив”, — повідомляє ВВС Канади в офіційному Twitter.

За даними військових, буде розпочато розслідування події.

У понеділок винищувач ВПС Канади CF-18 зазнав аварії неподалік від району Колд-Лейк, який є частиною території авіабази канадських військово-повітряних сил, розташованої на кордоні між штатами Альберта і Саскачеван.

Як повідомляв УНН, українська авіакомпанія МАУ повідомляє про проблеми з кількома своїми рейсами у вівторок ввечері.