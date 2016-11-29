Пилот истребителя ВВС Канады погиб в результате аварии

"С сожалением мы можем подтвердить, что пилот не выжил", - сообщает ВВС Канады в официальном Twitter.

По данным военных, будет начато расследование происшествия.

В понедельник истребитель ВВС Канады CF-18 потерпел крушение недалеко от района Колд-Лейк, который является частью территории авиабазы ​​канадских военно-воздушных сил, расположенной на границе между штатами Альберта и Саскачеван.

Как сообщал УНН, украинская авиакомпания МАУ сообщает о проблемах с несколькими своими рейсами во вторник вечером.