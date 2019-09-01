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Пілот "Формули 2" загинув у аварії під час гонки

Пілот "Формули 2" загинув у аварії під час гонки

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Пілот "Формули 2" Антуан Юбер загинув внаслідок аварії на гоночній трасі в Бельгії. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Аварія сталася вже після двох кругів — у болід 22-річного француза врізалася машина американця Хуана Мануеля Корреа. Після аварії гонку зупинили.

Юбера доправили в лікарню Льєжа, але там він помер від отриманих травм.

Французький гонщик йшов восьмим у чемпіонаті "Формули 2", в цьому сезоні він здобув дві перемоги — в Монако та Франції.

Нагадаємо, помер австрійський гонщик, триразовий чемпіон "Формули-1" Нікі Лауда.

Hele heftige crash tijdens F2 in Spa. Toevallig live gefilmd. pic.twitter.com/fwVmS67vLp

— Marcel van Leest (@ThomasRutger) August 31, 2019

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