Пілот "Формули 2" загинув у аварії під час гонки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Пілот "Формули 2" Антуан Юбер загинув внаслідок аварії на гоночній трасі в Бельгії. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Аварія сталася вже після двох кругів — у болід 22-річного француза врізалася машина американця Хуана Мануеля Корреа. Після аварії гонку зупинили.
Юбера доправили в лікарню Льєжа, але там він помер від отриманих травм.
Французький гонщик йшов восьмим у чемпіонаті "Формули 2", в цьому сезоні він здобув дві перемоги — в Монако та Франції.
Нагадаємо, помер австрійський гонщик, триразовий чемпіон "Формули-1" Нікі Лауда.
Hele heftige crash tijdens F2 in Spa. Toevallig live gefilmd. pic.twitter.com/fwVmS67vLp— Marcel van Leest (@ThomasRutger) August 31, 2019