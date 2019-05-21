Помер триразовий чемпіон "Формули-1" Нікі Лауда
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Помер австрійський гонщик, триразовий чемпіон "Формули-1" Нікі Лауда, повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
"З глибоким сумом ми повідомляємо, що наш улюблений Ніки мирно помер в оточенні своєї родини в понеділок", - йдеться в заяві сім'ї Лауди.
Лауда досяг успіхів не тільки як гонщик, але і як бізнесмен. Крім того, він зберіг прямолінійність і мужність, додали родичі Лауди.
Нагадаємо, гоночний директор “Формули-1” Чарлі Уайтінг помер в Мельбурні у віці 66 років. Причиною смерті стала легенева емболія.