Пилот "Формулы 2" погиб в аварии во время гонки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Пилот "Формулы 2" Антуан Юбер погиб в результате аварии на гоночной трассе в Бельгии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Авария произошла уже после двух кругов - в болид 22-летнего француза врезалась машина американца Хуана Мануэля Корреа. После аварии гонку остановили.
Юбера доставили в больницу Льежа, но там он скончался от полученных травм.
Французский гонщик шел восьмым в чемпионате "Формулы 2", в этом сезоне он одержал две победы - в Монако и Франции.
Напомним, умер австрийский гонщик, трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда.
Hele heftige crash tijdens F2 in Spa. Toevallig live gefilmd. pic.twitter.com/fwVmS67vLp— Marcel van Leest (@ThomasRutger) August 31, 2019