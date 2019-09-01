Пилот "Формулы 2" погиб в аварии во время гонки

Авария произошла уже после двух кругов - в болид 22-летнего француза врезалась машина американца Хуана Мануэля Корреа. После аварии гонку остановили.

Юбера доставили в больницу Льежа, но там он скончался от полученных травм.

Французский гонщик шел восьмым в чемпионате "Формулы 2", в этом сезоне он одержал две победы - в Монако и Франции.

Напомним, умер австрийский гонщик, трехкратный чемпион "Формулы-1" Ники Лауда.

Hele heftige crash tijdens F2 in Spa. Toevallig live gefilmd. pic.twitter.com/fwVmS67vLp