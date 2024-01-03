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Піхотних атак росіян на Таврійському напрямку поменшало - Тарнавський

Піхотних атак росіян на Таврійському напрямку поменшало - Тарнавський

Київ • УНН

 • 30389 перегляди

Російські війська на Таврійському напрямку зменшили кількість піхотних атак, але активно завдають авіаудари та артилерійські обстріли, зосередившись біля Авдіївки та на Мар'їнському напрямку

Російські війська на Таврійському напрямку дещо зменшили кількість піхотних атак, повідомив у середу командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.

Російські окупанти дещо зменшили кількість піхотних атак. Але вже другу добу поспіль активно завдають авіаударів та обстрілюють наші позиції з артилерії

- написав Тарнавський у Telegram.

З його слів, найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на Мар'їнському напрямку.

Нагадаємо

Загалом, минулої доби ворог на Таврійському напрямку завдав 25 авіаударів, провів 25 бойових зіткнень та здійснив 937 артобстрілів. Загальні втрати ворога сягнули 386 осіб та 40 одиниць військової техніки. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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