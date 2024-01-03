Піхотних атак росіян на Таврійському напрямку поменшало - Тарнавський

Російські війська на Таврійському напрямку дещо зменшили кількість піхотних атак, повідомив у середу командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.

Російські окупанти дещо зменшили кількість піхотних атак. Але вже другу добу поспіль активно завдають авіаударів та обстрілюють наші позиції з артилерії - написав Тарнавський у Telegram.

З його слів, найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на Мар'їнському напрямку.

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Загалом, минулої доби ворог на Таврійському напрямку завдав 25 авіаударів, провів 25 бойових зіткнень та здійснив 937 артобстрілів. Загальні втрати ворога сягнули 386 осіб та 40 одиниць військової техніки.