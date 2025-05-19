пєсков заявив, що росія готова до "кропіткої роботи" для врегулювання війни в Україні - росЗМІ
Київ • УНН
Речник путіна заявив про готовність до врегулювання "конфлікту". Це стало відповіддю на слова Трампа, який утомився від переговорів. Також Трамп і путін проводять перемовини щодо припинення вогню.
Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що росія готова до тривалої та копіткої роботи щодо врегулювання "конфлікту в Україні". Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
Деталі
Має бути досить копітка і, можливо, за якимись напрямами тривала робота. Врегулювання пов'язане з великою кількістю нюансів, які потрібно обговорювати. І російська сторона до цієї роботи готова
Таким чином речник путіна відреагував на слова президента США Дональда Трампа про те, що той утомився від переговорів на низькому рівні.
Доповнення
Президент США Дональд Трамп і глава кремля володимир путін проводять телефонну розмову, щоб обговорити зусилля щодо досягнення припинення вогню у війні з Україною. Представник Білого дому підтвердив, що дзвінок почався в понеділок вранці за місцевим часом.
За інформацією видання Axios очікується, що в понеділок Трамп також поговорить з Президентом України Володимиром Зеленським, зазначає видання.