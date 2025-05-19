пєсков заявив, що росія готова до "кропіткої роботи" для врегулювання війни в Україні - росЗМІ

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що росія готова до тривалої та копіткої роботи щодо врегулювання "конфлікту в Україні". Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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Має бути досить копітка і, можливо, за якимись напрямами тривала робота. Врегулювання пов'язане з великою кількістю нюансів, які потрібно обговорювати. І російська сторона до цієї роботи готова - сказав пєсков.

Таким чином речник путіна відреагував на слова президента США Дональда Трампа про те, що той утомився від переговорів на низькому рівні.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп і глава кремля володимир путін проводять телефонну розмову, щоб обговорити зусилля щодо досягнення припинення вогню у війні з Україною. Представник Білого дому підтвердив, що дзвінок почався в понеділок вранці за місцевим часом.

За інформацією видання Axios очікується, що в понеділок Трамп також поговорить з Президентом України Володимиром Зеленським, зазначає видання.