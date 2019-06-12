Підтоплених присадибних ділянок на Херсонщині поменшало
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На ранок середи, 12 червня, підтопленими на Херсонщині, де минулого тижня на село Нова Маячка обрушилася злива, досі залишаються 36 присадибних ділянок. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Станом на 7 годину 12 червня залишаються підтопленими 36 присадибних ділянок", - повідомили у відомстві.
Протягом доби відкачано 7 тис. 200 куб. м води, а всього з початку робіт - 23 тис. 400 куб. м.
Нагадаємо, 6 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 150 дворогосподарств у селі Нова Маячка на Херсонщині.