Подтопленных приусадебных участков в Херсонской области стало меньше

"По состоянию на 7:00 12 июня остаются подтопленными 36 приусадебных участков", - сообщили в ведомстве.

В течение суток откачано 7 тыс. 200 куб. м воды, а всего с начала работ - 23 тыс. 400 куб. м.

Напомним, 6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 150 домохозяйств в селе Новая Маячка в Херсонской области.