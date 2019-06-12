Подтопленных приусадебных участков в Херсонской области стало меньше
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. На утро среды, 12 июня, подтопленными в Херсонской области, где на прошлой неделе на село Новая Маячка обрушился ливень, до сих пор остаются 36 приусадебных участков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 12 июня остаются подтопленными 36 приусадебных участков", - сообщили в ведомстве.
В течение суток откачано 7 тыс. 200 куб. м воды, а всего с начала работ - 23 тыс. 400 куб. м.
Напомним, 6 июня в результате интенсивных осадков произошло подтопление 150 домохозяйств в селе Новая Маячка в Херсонской области.