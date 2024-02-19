Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: депутата Батрина перевели з лікарняної палати до СІЗО - журналіст
Київ • УНН
Народного депутата Сергія Батрина, підозрюваного у підриві гранат в Закарпатській області, в результаті якого 26 людей отримали поранення і двоє загинули, перевели з лікарні до СІЗО після того, як його визнали осудним.
Депутата Сергія Батрина, який є підозрюваним у підриві гранат у Закарпатській області під час засідання однієї з місцевих рад, перевели з лікарняної палати до Ужгородського слідчого ізолятора. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram, передає УНН.
"Сьогодні, 19 лютого депутата Сергія Батрина перевели із спецпалати лікарні в Ужгороді до місцевого СІЗО. Незадовго до того експерти визнали його осудним", - написав Глагола.
Він зазначив, що до цього його лікували від наслідків вибуху його ж гранат в Керецьківській сільраді.
Доповнення
Раніше в пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури повідомляли, що вже проведена та є результати судово-психіатричної експертизи щодо депутата Сергія Батрина.
У січні 2024 року депутату Батрину призначили психіатричну експертизу.
На Закарпатті 15 грудня депутат Сергій Батрин від партії "Слуга народу" підірвав гранати під час сесії сільської ради, поранивши 26 людей. Пізніше один із постраждалих помер у лікарні від отриманих поранень. 15 січня стало відомо, що кількість загиблих від підриву гранат на сесії зросла до двох.
СБУ розпочала розслідування через підрив бойових гранат депутатом у приміщенні сільської ради.
СБУ повідомила про підозру у вчиненні теракту депутату Керецьківської сільської ради у Закарпатській області Батрину.
Суд у Закарпатській області обрав Батрину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
В січні 2024 року прокуратура перекваліфікувала справу про підрив гранати у сільраді
Надалі її розслідуватимуть, як терористичний акт, що призвів до загибелі людей.