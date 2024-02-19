Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутата Батрина перевели из больничной палаты в СИЗО - журналист

Эксклюзив
Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник
  •  104890 просмотра

Экс-замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудуху уволили из-за уголовного дела, открытого в отношении нее - источник

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой
  •  154189 просмотра

Юрист о формировании санкционных списков: стоит задать вопрос, что важнее - новость о том, как наказали лиц, несущих угрозу, или реальное определение, кто является угрозой

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков
18.02.24  •  155882 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
16.02.24  •  278092 просмотра

Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению

Эксклюзив
Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
16.02.24  •  333391 просмотра

Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году

Эксклюзив
Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
16.02.24  •  266036 просмотра

Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

Эксклюзив
На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  280511 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Эксклюзив
Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  338527 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

Эксклюзив
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  307445 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

Эксклюзив
Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  243286 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутата Батрина перевели из больничной палаты в СИЗО - журналист

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутата Батрина перевели из больничной палаты в СИЗО - журналист

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 17:46  •  3657 просмотра

Read in English

Народного депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранат в Закарпатской области, в результате которого 26 человек получили ранения и двое погибли, перевели из больницы в СИЗО после того, как его признали вменяемым.

Депутата Сергея Батрина, который является подозреваемым в подрыве гранат в Закарпатской области во время заседания одного из местных советов, перевели из больничной палаты в Ужгородский следственный изолятор. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram, передает УНН.

"Сегодня, 19 февраля депутата Сергея Батрина перевели из спецпалаты больницы в Ужгороде в местное СИЗО. Незадолго до того эксперты признали его вменяемым", - написал Глагола.

Он отметил, что до этого его лечили от последствий взрыва его же гранат в Керецковском сельсовете.

Дополнение

Ранее в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры сообщали, что уже проведена и есть результаты судебно-психиатрической экспертизы в отношении депутата Сергея Батрина.

В январе 2024 года депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу.

На Закарпатье 15 декабря депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа" взорвал гранаты во время сессии сельского совета, ранив 26 человек. Позже один из пострадавших скончался в больнице от полученных ранений. 15 января стало известно, что количество погибших от подрыва гранат на сессии возросло до двух.

СБУ начала расследование из-за подрыва боевых гранат депутатом в помещении сельского совета.

СБУ сообщила о подозрении в совершении теракта депутату Керецковского сельского совета в Закарпатской области Батрину.

Суд в Закарпатской области избрал Батрину меру пресечения в виде содержания под стражей.

В январе 2024 года прокуратура переквалифицировала дело о подрыве гранаты в сельсовете 

В дальнейшем ее будут расследовать, как террористический акт, приведший к гибели людей.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
telegramТелеграмма
uzhgorodУжгород
Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: депутата Батрина перевели з лікарняної палати до СІЗО - журналіст
Grenade explosion in Zakarpattia village council: MP Batryn transferred from hospital to jail - journalist
Новости по теме

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутата Батрина перевели из больничной палаты в СИЗО - журналист

Народного депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранат в Закарпатской области, в результате которого 26 человек получили ранения и двое погибли, перевели из больницы в СИЗО после того, как его признали вменяемым.

Криминал и ЧП •   •  3657 просмотра
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутата Батрина перевели из больничной палаты в СИЗО - журналист

Генштаб: Силы обороны отбили более 70 атак россиян, уничтожили два вражеских самолета и четыре БК

Украинские войска отбили большинство российских атак по всей линии фронта в Бахмуте, Марьинке, Авдеевке и Запорожье в понедельник, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Война •   •  5563 просмотра
Генштаб: Силы обороны отбили более 70 атак россиян, уничтожили два вражеских самолета и четыре БК

Законопроект для помощи Украине: Байден готов провести встречу со спикером Палаты представителей Конгресса Джонсоном

Президент Байден заявил, что готов встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы обсудить принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине и другим союзникам США.

Политика •   •  7139 просмотра
Законопроект для помощи Украине: Байден готов провести встречу со спикером Палаты представителей Конгресса Джонсоном

Япония упрощает визовые требования для части украинцев: о ком идет речь

В Токио ожидают, что ослабление визовых требований улучшат условия для бизнесменов и родственников эвакуированных из Украины, проживающих в Японии.

Общество •   •  8000 просмотра
Япония упрощает визовые требования для части украинцев: о ком идет речь

Львиная доля госдолга Украины состоит из долгосрочных льготных кредитов от международных партнеров - Минфин

Большая часть государственного долга Украины состоит из долгосрочных льготных кредитов от международных партнеров. По данным Минфина грантовую помощь Украине предоставили 10 государств, а именно: США, Япония, Норвегия, Германия, Испания, Финляндия, Швейцария, Ирландия, Бельгия, Исландия.

Экономика •   •  8991 просмотра
Львиная доля госдолга Украины состоит из долгосрочных льготных кредитов от международных партнеров - Минфин

"Грузия - не россия": Зурабишвили заявила, что Навального и Саакашвили нельзя сравнивать

Президент Грузии Зурабишвили считает неправильным сравнивать российского оппозиционера Навального, который недавно умер в тюрьме, с заключенным бывшим президентом Грузии Саакашвили, говоря, что их ситуации отличаются, и Грузия - не россия.

Политика •   •  10193 просмотра
"Грузия - не россия": Зурабишвили заявила, что Навального и Саакашвили нельзя сравнивать

Умеров обсудил увеличение поставок снарядов для Украины с министром обороны Чехии

Министр обороны Украины поблагодарил министра обороны Чехии за постоянную военную помощь и подготовку украинских пилотов во время телефонного разговора, где они обсудили увеличение поставок артиллерийских боеприпасов в Украину.

Война •   •  13376 просмотра
Умеров обсудил увеличение поставок снарядов для Украины с министром обороны Чехии

В Папуа-Новой Гвинее, во время межплеменной борьбы, погибли по меньшей мере 49 человек

По меньшей мере 49 человек погибли в результате столкновений между племенами в провинции Энга в Папуа-Новой Гвинее из-за давнего территориального спора.

Новости Мира •   •  8807 просмотра
В Папуа-Новой Гвинее, во время межплеменной борьбы, погибли по меньшей мере 49 человек

Байден заявил, что США рассматривают новые санкции против рф из-за смерти навального

Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон рассматривает новые санкции против россии в связи со смертью оппозиционера алексея навального.

Политика •   •  12295 просмотра
Байден заявил, что США рассматривают новые санкции против рф из-за смерти навального

Били из артиллерии и дронов-камикадзе: армия рф 11 раз атаковала Днепропетровскую область

российская армия продолжает атаковать Никопольский район Днепропетровской области, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив два частных предприятия, спортивный комплекс, десяток жилых домов и другую инфраструктуру.

Война •   •  12908 просмотра
Били из артиллерии и дронов-камикадзе: армия рф 11 раз атаковала Днепропетровскую область