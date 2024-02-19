Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутата Батрина перевели из больничной палаты в СИЗО - журналист
Киев • УНН
Народного депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранат в Закарпатской области, в результате которого 26 человек получили ранения и двое погибли, перевели из больницы в СИЗО после того, как его признали вменяемым.
Депутата Сергея Батрина, который является подозреваемым в подрыве гранат в Закарпатской области во время заседания одного из местных советов, перевели из больничной палаты в Ужгородский следственный изолятор. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram, передает УНН.
"Сегодня, 19 февраля депутата Сергея Батрина перевели из спецпалаты больницы в Ужгороде в местное СИЗО. Незадолго до того эксперты признали его вменяемым", - написал Глагола.
Он отметил, что до этого его лечили от последствий взрыва его же гранат в Керецковском сельсовете.
Дополнение
Ранее в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры сообщали, что уже проведена и есть результаты судебно-психиатрической экспертизы в отношении депутата Сергея Батрина.
В январе 2024 года депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу.
На Закарпатье 15 декабря депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа" взорвал гранаты во время сессии сельского совета, ранив 26 человек. Позже один из пострадавших скончался в больнице от полученных ранений. 15 января стало известно, что количество погибших от подрыва гранат на сессии возросло до двух.
СБУ начала расследование из-за подрыва боевых гранат депутатом в помещении сельского совета.
СБУ сообщила о подозрении в совершении теракта депутату Керецковского сельского совета в Закарпатской области Батрину.
Суд в Закарпатской области избрал Батрину меру пресечения в виде содержания под стражей.
В январе 2024 года прокуратура переквалифицировала дело о подрыве гранаты в сельсовете
В дальнейшем ее будут расследовать, как террористический акт, приведший к гибели людей.
Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутата Батрина перевели из больничной палаты в СИЗО - журналист
Народного депутата Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранат в Закарпатской области, в результате которого 26 человек получили ранения и двое погибли, перевели из больницы в СИЗО после того, как его признали вменяемым.
Генштаб: Силы обороны отбили более 70 атак россиян, уничтожили два вражеских самолета и четыре БК
Украинские войска отбили большинство российских атак по всей линии фронта в Бахмуте, Марьинке, Авдеевке и Запорожье в понедельник, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Законопроект для помощи Украине: Байден готов провести встречу со спикером Палаты представителей Конгресса Джонсоном
Президент Байден заявил, что готов встретиться со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, чтобы обсудить принятие законопроекта о предоставлении помощи Украине и другим союзникам США.
Япония упрощает визовые требования для части украинцев: о ком идет речь
В Токио ожидают, что ослабление визовых требований улучшат условия для бизнесменов и родственников эвакуированных из Украины, проживающих в Японии.
Львиная доля госдолга Украины состоит из долгосрочных льготных кредитов от международных партнеров - Минфин
Большая часть государственного долга Украины состоит из долгосрочных льготных кредитов от международных партнеров. По данным Минфина грантовую помощь Украине предоставили 10 государств, а именно: США, Япония, Норвегия, Германия, Испания, Финляндия, Швейцария, Ирландия, Бельгия, Исландия.
"Грузия - не россия": Зурабишвили заявила, что Навального и Саакашвили нельзя сравнивать
Президент Грузии Зурабишвили считает неправильным сравнивать российского оппозиционера Навального, который недавно умер в тюрьме, с заключенным бывшим президентом Грузии Саакашвили, говоря, что их ситуации отличаются, и Грузия - не россия.
Умеров обсудил увеличение поставок снарядов для Украины с министром обороны Чехии
Министр обороны Украины поблагодарил министра обороны Чехии за постоянную военную помощь и подготовку украинских пилотов во время телефонного разговора, где они обсудили увеличение поставок артиллерийских боеприпасов в Украину.
В Папуа-Новой Гвинее, во время межплеменной борьбы, погибли по меньшей мере 49 человек
По меньшей мере 49 человек погибли в результате столкновений между племенами в провинции Энга в Папуа-Новой Гвинее из-за давнего территориального спора.
Байден заявил, что США рассматривают новые санкции против рф из-за смерти навального
Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон рассматривает новые санкции против россии в связи со смертью оппозиционера алексея навального.
Били из артиллерии и дронов-камикадзе: армия рф 11 раз атаковала Днепропетровскую область
российская армия продолжает атаковать Никопольский район Днепропетровской области, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе, повредив два частных предприятия, спортивный комплекс, десяток жилых домов и другую инфраструктуру.