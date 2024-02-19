Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: депутата Батрина перевели из больничной палаты в СИЗО - журналист

Депутата Сергея Батрина, который является подозреваемым в подрыве гранат в Закарпатской области во время заседания одного из местных советов, перевели из больничной палаты в Ужгородский следственный изолятор. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram, передает УНН.

"Сегодня, 19 февраля депутата Сергея Батрина перевели из спецпалаты больницы в Ужгороде в местное СИЗО. Незадолго до того эксперты признали его вменяемым", - написал Глагола.

Он отметил, что до этого его лечили от последствий взрыва его же гранат в Керецковском сельсовете.

Дополнение

Ранее в пресс-службе Закарпатской областной прокуратуры сообщали, что уже проведена и есть результаты судебно-психиатрической экспертизы в отношении депутата Сергея Батрина.

В январе 2024 года депутату Батрину назначили психиатрическую экспертизу.

На Закарпатье 15 декабря депутат Сергей Батрин от партии "Слуга народа" взорвал гранаты во время сессии сельского совета, ранив 26 человек. Позже один из пострадавших скончался в больнице от полученных ранений. 15 января стало известно, что количество погибших от подрыва гранат на сессии возросло до двух.

СБУ начала расследование из-за подрыва боевых гранат депутатом в помещении сельского совета.

СБУ сообщила о подозрении в совершении теракта депутату Керецковского сельского совета в Закарпатской области Батрину.

Суд в Закарпатской области избрал Батрину меру пресечения в виде содержания под стражей.

В январе 2024 года прокуратура переквалифицировала дело о подрыве гранаты в сельсовете

В дальнейшем ее будут расследовать, как террористический акт, приведший к гибели людей.