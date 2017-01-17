Підозрюваний у теракті в клубі Стамбула визнав свою вину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Затриманий у Стамбулі уродженець Узбекистану Абдулькадир Машаріпов визнав свою вину у скоєнні теракту в клубі Reina у новорічну ніч. Про це повідомив губернатор Стамбула Васіп Шахін, передає УНН з посиланням на Анадолу.
“Вночі 17 січня виконавець теракту був затриманий під час операції в районі Бешикташ. Ним виявився громадянин Узбекистану Абдулкадіра Машаріпов, 1983 року народження. Масхаріпов здобув освіту в Афганістані, знає чотири мови. Це терорист, який пройшов тривалу підготовку”, — пояснив він.
За словами губернатора, затриманий терорист вже визнав свою провину. Крім того, збіглися відбитки пальців.
В.Шахін зазначив, що за терактом в Стамбулі стоять терористи “Ісламської держави”. Він не виключив, що у терориста могли бути спільники, проте точні дані будуть отримані після допиту затриманого.
Як повідомляв УНН, у Стамбулі затримали головного підозрюваного у здійсненні теракту в нічному клуб Reina під час новорічної вечірки.