Подозреваемый в теракте в клубе Стамбула признал свою вину
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Задержанный в Стамбуле уроженец Узбекистана Абдулькадир Машарипов признал свою вину в совершении теракта в клубе Reina в новогоднюю ночь. Об этом сообщил губернатор Стамбула Васип Шахин, передает УНН со ссылкой на Анадолу.
"Ночью 17 января исполнитель теракта был задержан во время операции в районе Бешикташ. Им оказался гражданин Узбекистана Абдулкадир Машарипов, 1983 года рождения. Машарипов получил образование в Афганистане, знает четыре языка. Это террорист, который прошел длительную подготовку", - пояснил он.
По словам губернатора, задержанный террорист уже признал свою вину. Кроме того, совпали отпечатки пальцев.
В.Шахин отметил, что за терактом в Стамбуле стоят террористы "Исламского государства". Он не исключил, что у террориста могли быть сообщники, однако точные данные будут получены после допроса задержанного.
Как сообщал УНН, в Стамбуле задержали главного подозреваемого в совершении теракта в ночном клуб Reina во время новогодней вечеринки.