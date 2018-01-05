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Підозрювані у вбивстві Бузини вимагатимуть, щоб їх судив суд присяжних - адвокат

Київ • УНН

 • 10615 перегляди

КИЇВ. 5 січня. УНН. Підозрювані у вбивстві журналіста Олеся Бузини Андрій Медведько та Денис Поліщук вимагатимуть, щоб в судовий процес над ними були призначені судові присяжні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Андрій Федур, передає УНН.

Підозрювані у вбивстві Бузини вимагатимуть, щоб їх судив суд присяжних - адвокат

“Звертаю Вашу увагу, що Андрій і Денис ще в прокуратурі, при врученні „обвинувального“ заявили, щоб їх судив — Народ України Судом Присяжних. Прокурорські (чи більше ті, що стоять за ними) захотіли цього політичного судового процесу. І вони його отримають. Я це гарантую. Будьте певні, що сторона захисту (Андрій з Денисом і мої колеги Сергій Войченко, Олександр Дульський, Андрій Пархета, Гліб Федур і Петро Янченко) до процесу готові... Я особисто зроблю все можливе (в законний спосіб), щоб цей процес перетворити в процес над прокуратурою, бо давно маю до неї мільйон претензій”, — написав А.Федур.

Він додав: “А хлопці невинні. Переконаний, що справжній Суд Присяжних їх виправдає”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Справа Бузини": підготовче засідання суду відбудеться 9 лютого

Нагадаємо, 27 червня 2017 року прокуратура Києва завершила досудове розслідування щодо Андрія Медведька і Дениса Поліщука, яких підозрюють у вбивстві журналіста Олеся Бузини.

16 квітня 2015 року вдень у дворі власного будинку був розстріляний журналіст Олесь Бузина. Він отримав 4 вогнепальних поранення, одне з яких у голову.

МВС оголосило підозри у вбивстві журналіста і письменника Бузини двом жителям столиці — Андрію Медведьку та Денису Поліщуку. Підозрюваних затримали 18 червня.

Судове засідання з розгляду кримінального провадження по суті призначено у Шевченківському суді Києва 9 лютого на 11:00.

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