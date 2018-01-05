Підозрювані у вбивстві Бузини вимагатимуть, щоб їх судив суд присяжних - адвокат

КИЇВ. 5 січня. УНН. Підозрювані у вбивстві журналіста Олеся Бузини Андрій Медведько та Денис Поліщук вимагатимуть, щоб в судовий процес над ними були призначені судові присяжні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав адвокат Андрій Федур, передає УНН.