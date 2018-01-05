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Подозреваемые в убийстве Бузины будут требовать, чтобы их судил суд присяжных - адвокат

Киев • УНН

 • 10615 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Подозреваемые в убийстве журналиста Олеся Бузины Андрей Медведько и Денис Полищук будут требовать, чтобы в судебный процесс над ними были назначены судебные присяжные. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Андрей Федур, передает УНН.

Подозреваемые в убийстве Бузины будут требовать, чтобы их судил суд присяжных - адвокат

"Обращаю Ваше внимание, что Андрей и Денис еще в прокуратуре, при вручении "обвинительного" заявили, чтобы их судил - Народ Украины судом присяжных. Прокурорские (или больше те, кто стоит за ними) захотели этого политического судебного процесса. И они его получат. Я это гарантирую. Будьте уверены, что сторона защиты (Андрей с Денисом и мои коллеги Сергей Войченко, Александр Дульский, Андрей Пархета, Глеб Федур и Петр Янченко) к процессу готовы... Я лично сделаю все возможное (законно), чтобы этот процесс превратить в процесс над прокуратурой, потому что давно имею к ней миллион претензий", - написал А.Федур.

Он добавил: "А ребята невиновны. Убежден, что настоящий Суд Присяжных их оправдает".

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Напомним, 27 июня 2017 года прокуратура Киева завершила досудебное расследование относительно Андрея Медведько и Дениса Полищука, которых подозревают в убийстве журналиста Олеся Бузины.

16 апреля 2015 года днем ​​во дворе собственного дома был расстрелян журналист Олесь Бузина. Он получил 4 огнестрельных ранения, одно из которых в голову.

МВД объявило подозрения в убийстве журналиста и писателя Бузины двум жителям столицы - Андрей Медведько и Денису Полищуку. Подозреваемых задержали 18 июня.

Судебное заседание по рассмотрению уголовного производства по существу назначено в Шевченковском суде Киева 9 февраля на 11:00.

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