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Підопічні оператора лотерей “М.С.Л” здобули перемогу на хокейному турнірі

Підопічні оператора лотерей “М.С.Л” здобули перемогу на хокейному турнірі

Київ • УНН

 • 8144 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У неділю, 23 жовтня, на льодовій арені Універсального навчально-тренувального центру “Льодограй”, який є соціальним проектом оператора державних лотерей “М.С.Л.”, відбувся турнір між дитячими ХК “Шершні” (м. Богуслав) та ХК “Торнадо” (м. Київ), повідомляє УНН.

Змагання складались з двох матчів, в яких боролися команди гравців 2006-го та 2007-го років народження.

“Завдяки тренерові, Олександру Матвійчуку, високому рівню підготовки, постійним тренуванням хлопців і, звичайно ж, підтримці вболівальників, цей день став переможним для „Шершнів“ одразу у двох іграх”, — зазначили в “М.С.Л.”.

Перша гра завершилася з рахунком 8:0 на користь ДХК “Шершні” (м. Богуслав, 2006 р.н.).

У матчі відзначилися: Юліан Товкач — забив 3 голи; Влад Мартиненко — забив 2 голи; Данило Федоренко — забив 2 голи; Ігор Василенко — забив 1 гол.

Завдяки голкіперу “Шершнів”, Назару Сірому суперникам так і не вдалося відкрити рахунок.

10:4 — такий підсумок другого поєдинку на користь ДХК “Шершні” (м. Богуслав) 2007 р.н.

“Цього разу відмітився Яків Середович, який забив 6 голів. І по 1 яскравому голу подарували Артем Капуста, Максим Висотенко, Влад Сиваченко, Артем Кальсін.

Оператор державних лотерей „М.С.Л.“ вітає юних переможців та бажає їм рости справжніми чоловіками, які віртуозно грають у хокей та гідно представляють Україну на міжнародній спортивній арені”, — наголосили в “М.С.Л.”.

Нагадаємо, декілька років тому, в рамках соціальної допомоги, “М.С.Л.” побудував льодову арену “Льодограй”. На той час бюджет “Льодограю” склав понад 20 млн грн. Тепер льодова арена визнана у Європі і вважається однією з найкращих в Україні. На ній тренуються як діти, так і дорослі, зокрема професійні збірні з хокею та фігурного катання. Загалом за кошти оператора державних лотерей “М.С.Л.” в Україні було збудовано палаци спорту в Харкові, Одесі та Запоріжжі, водно-спортивна база “Нептун” в Севастополі, водно-спортивний комплекс в Дніпропетровську, шаховий палац і критий велотрек у Львові, стадіон “Ювілейний” в Полтаві, в Києві — тенісні корти в Жулянах, легкоатлетичний манеж на Березняках, льодовий палац “Крижинка”.

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