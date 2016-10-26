Подопечные оператора лотерей "М.С.Л" одержали победу на хоккейном турнире

Соревнования состояли из двух матчей, в которых боролись команды игроков 2006 года и 2007-го годов рождения.

"Благодаря тренеру, Александру Матвийчуку, высокому уровню подготовки, постоянным тренировкам ребят и, конечно же, поддержке болельщиков, этот день стал победным для " Шершней " сразу в двух играх", - отметили в "М.С.Л.".

Первая игра завершилась со счетом 8: 0 в пользу ГХК "Шершни" (г. Богуслав, 2006 г.р.).

В матче отличились: Юлиан Товкач - забил 3 гола; Влад Мартыненко - забил 2 гола; Даниил Федоренко - забил 2 гола; Игорь Василенко - забил 1 гол.

Благодаря голкиперу "Шершней", Назару Сирому соперникам так и не удалось открыть счет.

10: 4 - таков итог второго поединка в пользу ГХК "Шершни" (г. Богуслав, 2007 г.р.)

"На этот раз отличился Яков Середович, который забил 6 голов. И по одному яркому голу подарили Артем Капуста, Максим Висотенко, Влад Сиваченко, Артем Кальсин.

Оператор государственных лотерей "М.С.Л." поздравляет юных победителей и желает им расти настоящими мужчинами, которые виртуозно играют в хоккей и достойно представляют Украину на международной спортивной арене ", - отметили в" М.С.Л. ".

Напомним, несколько лет назад, в рамках социальной помощи, "М.С.Л." построил ледовую арену "Ледограй". К тому времени бюджет "Ледограя" составил более 20 млн грн. Теперь ледовая арена признана в Европе и считается одной из лучших в Украине. На ней тренируются как дети, так и взрослые, в том числе профессиональные сборные по хоккею и фигурному катанию. Всего за средства оператора государственных лотерей "М.С.Л." в Украине было построено дворцы спорта в Харькове, Одессе и Запорожье, водно-спортивная база "Нептун" в Севастополе, водно-спортивный комплекс в Днепропетровске, шахматный дворец и крытый велотрек во Львове, стадион "Юбилейный" в Полтаве, в Киеве - теннисные корты в Жулянах, легкоатлетический манеж на Березняках, ледовый дворец "Льдинка".