Підліток у Запоріжжі випадково вистрелив у себе, впавши після пострілів у повітря - поліція

Ексклюзив
10:00 • 7194 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
08:29 • 9484 перегляди
Після того, як Odrex подав в суд на УНН, журналіста не пустили на пресконференцію
Ексклюзив
07:30 • 12585 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 28565 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 75957 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 44918 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 48378 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв'язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 40404 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 66089 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 30573 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов'янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Ексклюзив
10:00 • 7198 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз'яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 75960 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
"Точкові" здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 71033 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчання
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ
Підліток у Запоріжжі випадково вистрелив у себе, впавши після пострілів у повітря - поліція

Київ • УНН

 • 970 перегляди

У Запоріжжі неповнолітній хлопець випадково поранив себе з вогнепальної зброї, впавши після пострілів у повітря. Його госпіталізовано, поліція з'ясовує обставини та походження зброї.

Підліток у Запоріжжі випадково вистрелив у себе, впавши після пострілів у повітря - поліція

У Запоріжжі підліток, за попередніми даними, випадково вистрелив у себе, впавши після пострілів у повітря у дворі багатоповерхівки, поліцейські з’ясовують обставини, повідомили у ГУНП у Запорізькій області у вівторок, пише УНН.

За попередніми даними, хлопець 2010 р.н. на подвірʼї багатоквартирного будинку з вогнепальної зброї здійснив декілька пострілів у повітря, після чого з власної необережності впав та ще одним пострілом поранив себе. Наразі його госпіталізовано

- повідомили у поліції.

На місці події поліцейські, як вказано, встановлюють усі обставини ситуації та походження зброї.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Чотири поліцейські загинули на Черкащині під час затримання розшукуваного за вбивство - поліція27.01.26, 12:34 • 1878 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Нерухомість
Запоріжжя