Підліток у Запоріжжі випадково вистрелив у себе, впавши після пострілів у повітря - поліція
Київ • УНН
У Запоріжжі неповнолітній хлопець випадково поранив себе з вогнепальної зброї, впавши після пострілів у повітря. Його госпіталізовано, поліція з'ясовує обставини та походження зброї.
У Запоріжжі підліток, за попередніми даними, випадково вистрелив у себе, впавши після пострілів у повітря у дворі багатоповерхівки, поліцейські з’ясовують обставини, повідомили у ГУНП у Запорізькій області у вівторок, пише УНН.
За попередніми даними, хлопець 2010 р.н. на подвірʼї багатоквартирного будинку з вогнепальної зброї здійснив декілька пострілів у повітря, після чого з власної необережності впав та ще одним пострілом поранив себе. Наразі його госпіталізовано
На місці події поліцейські, як вказано, встановлюють усі обставини ситуації та походження зброї.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
