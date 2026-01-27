Підліток у Запоріжжі випадково вистрелив у себе, впавши після пострілів у повітря - поліція

У Запоріжжі підліток, за попередніми даними, випадково вистрелив у себе, впавши після пострілів у повітря у дворі багатоповерхівки, поліцейські з’ясовують обставини, повідомили у ГУНП у Запорізькій області у вівторок, пише УНН.

За попередніми даними, хлопець 2010 р.н. на подвірʼї багатоквартирного будинку з вогнепальної зброї здійснив декілька пострілів у повітря, після чого з власної необережності впав та ще одним пострілом поранив себе. Наразі його госпіталізовано - повідомили у поліції.

На місці події поліцейські, як вказано, встановлюють усі обставини ситуації та походження зброї.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації події та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

