Подросток в Запорожье случайно выстрелил в себя, упав после выстрелов в воздух - полиция

В Запорожье подросток, по предварительным данным, случайно выстрелил в себя, упав после выстрелов в воздух во дворе многоэтажки, полицейские выясняют обстоятельства, сообщили в ГУНП в Запорожской области во вторник, пишет УНН.

По предварительным данным, парень 2010 г.р. во дворе многоквартирного дома из огнестрельного оружия произвел несколько выстрелов в воздух, после чего по собственной неосторожности упал и еще одним выстрелом ранил себя. Сейчас он госпитализирован - сообщили в полиции.

На месте происшествия полицейские, как указано, устанавливают все обстоятельства ситуации и происхождение оружия.

Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении в Единый реестр досудебных расследований.

