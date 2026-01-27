Подросток в Запорожье случайно выстрелил в себя, упав после выстрелов в воздух - полиция

$43.130.01
Эксклюзив
10:00 • 7488 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
08:29 • 9802 просмотра
После того, как Odrex подал в суд на УНН, журналиста не пустили на пресс-конференцию
Эксклюзив
07:30 • 12726 просмотра
В Киеве не хватает водителей: самый большой дефицит в автобусном сообщении
26 января, 17:23 • 28706 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 76171 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 44991 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 48428 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 40422 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 66164 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 30591 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Популярные новости
Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph27 января, 02:28 • 36242 просмотра
Россию необходимо привлечь к ответственности для справедливого мира - постпред Украины в ООН27 января, 03:02 • 11224 просмотра
Атака на Одессу 27 января: уже трое раненых, разрушена часть домаPhoto27 января, 03:26 • 4110 просмотра
Аварийные отключения света охватили несколько областей - Укрэнерго06:18 • 21318 просмотра
"Советуем обратиться к путину, который начал эту войну": МИД ответил вице-премьеру Италии Сальвини на заявления о Зеленском и мирном соглашении08:03 • 6514 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 38739 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 66160 просмотра
Подросток в Запорожье случайно выстрелил в себя, упав после выстрелов в воздух - полиция

Киев • УНН

 • 1074 просмотра

В Запорожье несовершеннолетний парень случайно ранил себя из огнестрельного оружия, упав после выстрелов в воздух. Он госпитализирован, полиция выясняет обстоятельства и происхождение оружия.

Подросток в Запорожье случайно выстрелил в себя, упав после выстрелов в воздух - полиция

В Запорожье подросток, по предварительным данным, случайно выстрелил в себя, упав после выстрелов в воздух во дворе многоэтажки, полицейские выясняют обстоятельства, сообщили в ГУНП в Запорожской области во вторник, пишет УНН.

По предварительным данным, парень 2010 г.р. во дворе многоквартирного дома из огнестрельного оружия произвел несколько выстрелов в воздух, после чего по собственной неосторожности упал и еще одним выстрелом ранил себя. Сейчас он госпитализирован

- сообщили в полиции.

На месте происшествия полицейские, как указано, устанавливают все обстоятельства ситуации и происхождение оружия.

Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении в Единый реестр досудебных расследований.

Юлия Шрамко

