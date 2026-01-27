Подросток в Запорожье случайно выстрелил в себя, упав после выстрелов в воздух - полиция
Киев • УНН
В Запорожье несовершеннолетний парень случайно ранил себя из огнестрельного оружия, упав после выстрелов в воздух. Он госпитализирован, полиция выясняет обстоятельства и происхождение оружия.
В Запорожье подросток, по предварительным данным, случайно выстрелил в себя, упав после выстрелов в воздух во дворе многоэтажки, полицейские выясняют обстоятельства, сообщили в ГУНП в Запорожской области во вторник, пишет УНН.
По предварительным данным, парень 2010 г.р. во дворе многоквартирного дома из огнестрельного оружия произвел несколько выстрелов в воздух, после чего по собственной неосторожности упал и еще одним выстрелом ранил себя. Сейчас он госпитализирован
На месте происшествия полицейские, как указано, устанавливают все обстоятельства ситуации и происхождение оружия.
Решается вопрос о правовой квалификации события и внесении в Единый реестр досудебных расследований.
