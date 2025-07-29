Підліток провів понад тиждень на самоті в горах: один з найпопулярніших фільмів Netflix заснований на реальних подіях

Netflix влітку 2025 року випустив фільм "Загублені в горах у штаті Мен" (Perdido en la montaña / Lost on a Mountain in Main), - за підсумками декількох днів художня робота викликала значний інтерес. Це інтенсивна і глибока історія, яка до того ж заснована на реальній історії, що сталася понад вісім десятиліть тому у Сполучених Штатах.

Передає УНН із посиланням на La Nación та Internet Movie Database.

Деталі

Lost on a Mountain in Main (Загублений у горах у штаті Мен) потрапив у топ найпопулярніших фільмів Netflix всього за кілька днів після виходу на екрани. Фільм, випущений 13 липня 2025 року, розповідає неймовірну історію Донна Фендлера. Це правдива історія 12-річного хлопчика, який у 1930-х роках заблукав у горах і провів дев'ять днів на самоті, намагаючись вижити в дикій природі. Події відбуваються у дикій місцевості штату Мен (Maine), на території північного сходу США.

У 1939 році Донн Фендлер ходив у похід на гору Катадін. Але шторм розлучив його з товаришами. Зникнення хлопчика спровокувало масштабну пошукову операцію. У ній брали участь представники влади, волонтери, члени родини та сусіди.

Протягом перших кількох днів пошуки вели батько та дядьки хлопчика. У той же час, Донн, через відсутність видимості, втратив орієнтацію і загубився на території гори. Підліток не знав, як повернутися до зворотнього маршруту; він прожив ці дні майже без їжі та без можливості зв’язатися з родиною.

Довідка

У фільмі "Загублений у горах у штаті Мен" головну роль виконує Люк Девід Блумм. Його батьків грають Пол Спаркс та Кейтлін Фіцджеральд. Фільм отримав схвальні відгуки за якість акторської гри. Зображується відчуття дитини, яка стикається з низькими температурами та нестабільною місцевістю. Цікаво розвиваються події із пошуками - художня картина правдиво зображує страждання та рішучість родини. Загалом ідеться про те, щоб ніколи не втрачати віри, а також про мужність перед обличчям негараздів.

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