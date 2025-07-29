Подросток провел более недели в одиночестве в горах: один из самых популярных фильмов Netflix основан на реальных событиях

Netflix летом 2025 года выпустил фильм "Потерянные в горах штата Мэн" (Perdido en la montaña / Lost on a Mountain in Main), - по итогам нескольких дней художественная работа вызвала значительный интерес. Это интенсивная и глубокая история, которая к тому же основана на реальной истории, произошедшей более восьми десятилетий назад в Соединенных Штатах.

Передает УНН со ссылкой на La Nación и Internet Movie Database.

Детали

Lost on a Mountain in Main (Потерянный в горах штата Мэн) попал в топ самых популярных фильмов Netflix всего за несколько дней после выхода на экраны. Фильм, выпущенный 13 июля 2025 года, рассказывает невероятную историю Донна Фендлера. Это правдивая история 12-летнего мальчика, который в 1930-х годах заблудился в горах и провел девять дней в одиночестве, пытаясь выжить в дикой природе. События происходят в дикой местности штата Мэн (Maine), на территории северо-востока США.

В 1939 году Донн Фендлер ходил в поход на гору Катадин. Но шторм разлучил его с товарищами. Исчезновение мальчика спровоцировало масштабную поисковую операцию. В ней участвовали представители власти, волонтеры, члены семьи и соседи.

В течение первых нескольких дней поиски вели отец и дяди мальчика. В то же время, Донн, из-за отсутствия видимости, потерял ориентацию и заблудился на территории горы. Подросток не знал, как вернуться к обратному маршруту; он прожил эти дни почти без еды и без возможности связаться с семьей.

Справка

В фильме "Потерянный в горах штата Мэн" главную роль исполняет Люк Дэвид Блум. Его родителей играют Пол Спаркс и Кейтлин Фицджеральд. Фильм получил одобрительные отзывы за качество актерской игры. Изображается ощущение ребенка, который сталкивается с низкими температурами и нестабильной местностью. Интересно развиваются события с поисками - художественная картина правдиво изображает страдания и решимость семьи. В целом речь идет о том, чтобы никогда не терять веры, а также о мужестве перед лицом невзгод.

Напомним

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