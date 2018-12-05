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Підліток без водійських прав на смерть збив чоловіка

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. У селі Ситняки Макарівського району Київської області неповнолітній водій без водійських прав збив на смерть 30-річного місцевого жителя. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУ НП у Київській області, передає УНН.

Підліток без водійських прав на смерть збив чоловіка

"На Київщині в селі Ситняки неповнолітній водій без водійських прав збив на смерть 30-річного місцевого жителя. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці події. Тіло виявив водій, який випадково перебував на місці події. Потерпілий лежав на проїжджій частині дороги без ознак життя", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у поліції, проведеними оперативно-розшуковими заходами правоохоронці вийшли на слід втікача. Ним виявився 17-річний житель сусіднього села Рожів, який після спричинення ДТП перебував за своїм місцем проживання, де і було виявлено автомобіль ВАЗ 2106, яким було скоєно наїзд на пішохода, у скоєному молодий чоловік зізнався.

За фактом автопригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Хмельницькій області рейсовий автобус, в салоні якого перебували пасажири, не впорався з керуванням і врізався у припарковану вантажівку. Внаслідок чого, попередньо, травмувалися 6 осіб.

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