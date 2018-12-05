Автобус з пасажирами врізався у вантажівку, є травмовані
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Хмельницькій області рейсовий автобус, в салоні якого перебували пасажири, не впорався з керуванням і врізався у припарковану вантажівку. Внаслідок чого, попередньо, травмувалися 6 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.
ДТП сталася сьогодні вранці, близько 7:55, на автодорозі М-12 поблизу села Прибузьке.
"Попередньо встановлено, що 49-річний житель Кам’янця-Подільського, керуючи рейсовим автобусом сполученням "Кам’янець-Подільський – Стара Синява" і, рухаючись в напрямку села Прибузьке, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з припаркованою вантажівкою "Газель 3302" під керуванням 52-річного жителя Кам’янець-Подільського району", – прокоментували в поліції.
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Внаслідок аварії, попередньо, 6 пасажирів рейсового автобуса отримали травми.
"Для огляду лікарів і надання необхідної медичної допомоги їх доправили в Хмельницьку обласну клінічну лікарню. Наразі остаточна кількість потерпілих і ступінь важкості отриманих ними тілесних ушкоджень встановлюється", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на залізничному переїзді пасажирський потяг врізався у вантажівку – обійшлося без жертв.