Пасажирський автобус впав у річку з 60-метрового моста у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Китаї у річку з 60-метрового моста пасажирський автобус, після чого занурився під воду на глибину близько 50 метрів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Як повідомляє видання, подія сталася близько 10:00 за місцевим часом на південному заході Китаю в місті Чунцін.
Автобус злетів з мосту внаслідок зіткнення з автомобілем, який їхав на зустріч по мосту з чотирма смугами.
Нині з'ясовується, скільки пасажирів перебувало в автобусі на момент ДТП, але повідомляється, що рятувальники виловили тіла двох людей.
Нагадаємо, у Харківській області сталася ДТП за участю мікроавтобуса та рейсового автобуса з 35 пасажирами у салоні.