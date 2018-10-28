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Пасажирський автобус впав у річку з 60-метрового моста у Китаї

Пасажирський автобус впав у річку з 60-метрового моста у Китаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. У Китаї у річку з 60-метрового моста пасажирський автобус, після чого занурився під воду на глибину близько 50 метрів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Як повідомляє видання, подія сталася близько 10:00 за місцевим часом на південному заході Китаю в місті Чунцін.

Автобус злетів з мосту внаслідок зіткнення з автомобілем, який їхав на зустріч по мосту з чотирма смугами.

Нині з'ясовується, скільки пасажирів перебувало в автобусі на момент ДТП, але повідомляється, що рятувальники виловили тіла двох людей.

Нагадаємо, у Харківській області сталася ДТП за участю мікроавтобуса та рейсового автобуса з 35 пасажирами у салоні.

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