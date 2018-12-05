Автобус с пассажирами врезался в грузовик, есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Хмельницкой области рейсовый автобус, в салоне которого находились пассажиры, не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик. В результате, предварительно, травмировались 6 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.
ДТП произошло сегодня утром, около 7:55, на автодороге М-12 вблизи села Прибугское.
"Предварительно установлено, что 49-летний житель Каменец-Подольского, управляя рейсовым автобусом сообщением "Каменец-Подольский – Старая Синява" и, двигаясь в направлении села Прибугское, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованной грузовиком "Газель 3302" под управлением 52-летнего жителя Каменец-Подольского района", – прокомментировали в полиции.
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В результате аварии, предварительно, 6 пассажиров рейсового автобуса получили травмы.
"Для осмотра врачей и оказания необходимой медицинской помощи были доставлены в Хмельницкую областную клиническую больницу. Сейчас окончательное количество пострадавших и степень тяжести полученных ими телесных повреждений устанавливается", – говорится в сообщении.
Напомним, на железнодорожном переезде пассажирский поезд врезался в грузовик – обошлось без жертв.