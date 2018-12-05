Подросток без водительских прав насмерть сбил мужчину

"В Киевской области в селе Ситняки несовершеннолетний водитель без водительских прав сбил насмерть 30-летнего местного жителя. От полученных телесных повреждений потерпевший погиб на месте происшествия. Тело обнаружил водитель, который случайно находился на месте происшествия. Пострадавший лежал на проезжей части дороги без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, проведенными оперативно-розыскными мероприятиями правоохранители вышли на след беглеца. Им оказался 17-летний житель соседнего села Рожев, который после причинения ДТП находился по своему месту жительства, где и был обнаружен автомобиль ВАЗ 2106, которым был совершен наезд на пешехода, в содеянном молодой человек сознался.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Хмельницкой области рейсовый автобус, в салоне которого находились пассажиры, не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик. В результате, предварительно, травмы получили 6 человек.