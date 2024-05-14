Під виглядом декорацій для акваріума: з України намагалися переслати півсотні молюсків юрського періоду
Київ • УНН
Київські митники вилучили 52 скам'янілих молюсків Юрського періоду віком 145-149 мільйонів років, які незаконно переправляли із Запоріжжя до Канади під виглядом акваріумних прикрас.
Київські митники вкотре стали на заваді незаконному пересиланню за межі України прадавніх скам’янілостей (цього разу – молюсків) віком 145-149 млн років, які мають культурну та наукову цінність. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.
52 рештки скам’янілих істот виявили під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало із Запоріжжя до Канади. Відправник задекларував їх як декорації для акваріума,
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Зазначається, що для визначення приналежності скам’янілостей до культурних цінностей знахідку скерували на експертизу до Національного науково-природничого музею України. Як визначили фахівці, скам’янілі істоти - це поліровані молюски (амоніти), оригінальні фосилії різних родів, які існували ще за юрського періоду: Vergatites virgatus (Boch.), Cosmoceras sp., Acantoceras sp., Cardioceras sp. тощо.
Всі палеонтологічні зразки мають культурну, наукову, музейну та освітню цінність, і рекомендуються експертами для внесення до музейного фонду України.
Згідно з чинним законодавством України, на вивезення культурних цінностей за кордон потрібне відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого дозволу митникам надано не було.
Київська митниця склала протокол за ст. 473 Митного кодексу України. Палеонтологічні зразки вилучено.
Нагадаємо
Київські митники вилучили три археологічні крем'яні ядрища, датовані 6 тисячоліттям до нашої ери, з посилки, відправленої з Кривого Рогу до Сполучених Штатів.